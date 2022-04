Auto contro monopattino, un ferito in ospedale | Password Magazine

JESI – Scontro tra un monopattino e una vettura nel tardo pomeriggio di oggi a Jesi, in via Gallodoro. Non erano ancora le 19 quando, all’altezza del centro commerciale, per cause da accertare, i due mezzi si sono toccati. Sul posto, è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e la Polizia locale per i rilievi. Ferito, per fortuna non gravemente, il quarantenne, straniero, che guidava il monopattino: l’uomo è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso di Jesi per un dolore al ginocchio.