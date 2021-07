JESI – Traffico con lunghe code questa mattina al viale della Vittoria, a pochi metri dal semaforo con viale del Lavoro per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, un’auto e un motociclo si sono scontrati sulla corsia che procede in direzione viale Cavallotti. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso del 118 e la Polizia locale. Il tratto di strada è al momento bloccato al transito.

Notizia in aggiornamento