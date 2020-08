Auto contro moto, un ferito in ospedale | Password Magazine

SCORCELLETTI – Incidente auto contro motoveicolo nel tardo pomeriggio di ieri a Scorcelletti, all’altezza del Bar Smile. È successo intorno alle 19.30, per cause e dinamica ancora da accertare: ad avere la peggio un 39enne che nell’urto ha battuto il braccio contro lo specchietto della vettura. La persona ferita è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e trasportata al Pronto soccorso con un codice di media gravità. Avrebbe riportato contusioni e fratture al braccio e a un dito. Sul posto, anch3 la Polizia locale dell’Unione per i rilievi del caso.