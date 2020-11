Auto contro motocarro, un ferito in ospedale | Password Magazine

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 15,20 di oggi, a Fabriano, in via Santa Croce, per un incidente stradale. Un’autovettura si scontrava con un motocarro, il quale a causa dell’impatto si ribaltava. Il conducente del mezzo è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona dai Sanitari del 118, mentre l’autista dell’auto rimaneva illeso. La Squadra di Fabriano intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 provvedeva alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi.