Auto contro scooter in via XXIV Maggio, giovane in ospedale

JESI – Continuano gli incidenti in città. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.50, in via XXIV Maggio c’è stato uno scontro tra auto e scooter. Ad avere la peggio, un giovane di 24 anni, di origine straniera, che viaggiava in sella al motoveicolo. Per fortuna niente di grave: all’arrivo dei sanitari, intervenuti con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Jesi solo per accertamenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.



In città, è il secondo incidente del giorno dopo quello avvenuto in via Gallodoro questa mattina. Anche nel tardo pomeriggio di ieri, c’è stato un sinistro che ha coinvolto un ciclista e un’automobile.