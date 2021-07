Auto contro scooter, un ferito in ospedale | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Paura nella tarda mattinata di oggi per un 77enne, rimasto ferito a seguito di un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzogiorno, in via Ponte Lamato, all’altezza della rotatoria davanti al salumificio. Per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono urtati: il 77enne in sella al motociclo è rimasto lievemente ferito ed è stato così trasportato all’ospedale Carlo Urbani per accertamenti, a bordo di un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Sul posto, carabinieri e Polizia locale per i rilievi di rito.