Auto contromano in Via Radiciotti: incidente | Password Magazine

JESI – Incidente non grave sulla salita da Viale della Vittoria verso Via Radiciotti oggi alle ore 14.10 circa. Una Panda grigia procedeva controsenso verso il Viale della Vittoria ed ha impattato con una Clio blu elettrico, entrambe col solo conducente a bordo.

Le macchine hanno riportato danni alla carrozzeria e il vetro del fanale anteriore sinistro della Panda si è rotto lasciando vetri sull’asfalto. Non ci sono feriti.

Il traffico è al momento rallentato sulla sola salita. Sul posto la polizia locale.