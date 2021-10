ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio ad Ancona, in frazione Varano, per recuperare un’autovettura uscita di strada e finita nel campo adiacente la strada. Il conducente è uscito dalla vettura in autonomia. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza l’auto che, con l’autogru, è stata riportata sulla sede stradale. Sul posto la Polizia Locale.