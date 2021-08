Auto in fiamme a Staffolo, l'intervento dei vigili del fuoco | Password Magazine

STAFFOLO – Paura nel primo pomeriggio di oggi a Staffolo per l’incendio scoppiato ai danni di un’autovettura. Per cause in corso di accertamento, una macchina è andata a fuoco mentre era in transito lungo via Redipuglia, in prossimità del Consorzio Agricolo Provinciale. I passeggeri sono riusciti a scendere in tempo prima che le fiamme divampassero, divorando il mezzo. Il veicolo, una Fiat Bravo, era alimentata a metano. Sul posto, l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Jesi che ha messo in sicurezza l’area e spento le fiamme, evitando che si propagassero mettendo a rischio le abitazioni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Non si segnalano danni a persone o cose, tranne che all’auto andata distrutta.