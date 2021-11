JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi in via Grecia, all’incrocio con via Salvo d’Acquisto, per un’auto in fiamme. L’auto, alimentata a metano, improvvisamente si è incendiata: il conducente è riuscito per fortuna a scendere tempestivamente e ad allertare il 115.

Le fiamme sono state spente tempestivamente dai pompieri, accorsi con i loro mezzi. Non si segnalano danni a persone.