JESI – Vigili del fuoco a lavoro in via XX Luglio, all’altezza del distributore carburante Eni, per un’auto andata a fuoco. Si tratta di una Renault, finita sull’isola spartitraffico, per cause da accertare.

Sul posto anche la Polizia stradale, chiuso il tratto di strada interessato, a partire dall’incrocio con via Roma.

Notizia in aggiornamento.