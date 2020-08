Auto in fiamme mentre è in marcia, arrivano i vigili del fuoco | Password Magazine

SASSOFERRATO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.45 circa a Sassoferrato in via Crocifisso per un’auto in fiamme.

L’auto era in marcia quando il conducente ha notato del fumo provenire dal cofano motore, quindi ha accostato il mezzo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei pompieri di Fabriano che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’auto che era alimentata a gasolio.

Presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e Provincia Ancona per ripristino viabilità.