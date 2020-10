CHIARAVALLE – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 1,10 circa a Chiaravalle, in via Sanzio, per un autovettura in fiamme. La Squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ha prontamente spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone.