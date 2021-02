Auto in sosta in via Garibaldi rigate sulle fiancate: residenti indignati | Password Magazine

JESI – Questa mattina quattro automobili parcheggiate in via Garibaldi, vicino al ponte del torrente Granita, sono state danneggiate, riportando abrasioni alla carrozzeria lungo le fiancate; sembrerebbero segni lasciati con un oggetto appuntito. Il fatto è stato segnalato dai proprietari delle vetture sulla piattaforma social Facebook.

Non è la prima volta che un fatto del genere accade, scatenando la preoccupazione dei residenti. Anche in passato medesimi atti vandalici a danno delle vetture in sosta in quella zona erano stati segnalati da abitanti e lavoratori. Era stata anche avanzata al Comune la proposta da parte dei residenti residenti di installare telecamere di sorveglianza, in modo di porre fine all’attività ripetuta dei vandali.

C.P.