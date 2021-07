Auto si incendia lungo la strada, transito bloccato per circa un'ora | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, un’auto si è incendiata nel territorio comunale di Monte San Vito. La macchina ha preso fuoco, finendo fuori strada, in Via Traversa, la strada interna che conduce al mare, sulla Sp 20, coinvolgendo anche le sterpaglie a lato carreggiata.

Il transito è stato interdetto in quel tratto per circa un’ora, come comunicato dal Comune di Monte San Vito.

Sul posto la squadra VVF di Senigallia ha spento le fiamme che hanno avvolto completamente la vettura ed estinto anche l’incendio delle sterpaglie lungo la provinciale.

Intervenuti anche Polizia Locale e Carabinieri sul posto.

Non si segnalano persone coinvolte.