Auto si schianta contro un muro, un ferito in ospedale

FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15 circa a Fabriano, in via Buozzi, per un incidente stradale con una sola auto coinvolta.

La vettura ha urtato contro il muro a sinistra della carreggiata, impedendo al conducente di scendere.

La squadra dei pompieri ha trainato l’auto in avanti e liberato così la persona all’interno per affidarla alle cure del personale del 118. Si tratta di un 44enne di Borgo Tufico che, fortunatamente, non è in gravi condizioni ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.