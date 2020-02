Auto urta e abbatte palo della luce in viale Verdi

JESI – Auto contro palo, nella tarda mattinata di oggi a Jesi. È accaduto lungo viale Verdi, all’intersezione con via Cupetta, intorno le 12. Per cause in corso di accertamento, una donna a bordo di una Mitsubishi Outlander, nel tentativo di immettersi sul viale da via Cupetta, è finita sullo spartitraffico terminando la corsa contro il palo della pubblica illuminazione. Per fortuna la conducente ne è uscita illesa, danni solo al veicolo. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e la messa in sicurezza della sede stradale.