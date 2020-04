ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.30 circa in via Flaminia, a Torrette di Ancona, per un incidente stradale tra un autobus e un’auto.

La persona al volante dell’auto, il conducente e un passeggero dell’autobus sono stati presi in cura dal personale del 118. Al momento non ci sono dettagli sulle loro condizioni di salute.

La squadra dei pompieri sul posto ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti.