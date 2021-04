Autocarro in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti durante la mattinata lungo la strada Provinciale del Vallone nei pressi di Casine di Paterno per l’incendio di un autocarro. L’autista del mezzo che trasportava materiale idraulico appena accortosi delle fiamme che si sviluppavano all’interno del cassone, accostava il mezzo lungo la strada. La squadra di Ancona, arrivata con due autobotti ed un mezzo 4×4, ha provveduto a spegnere l’incendio che nel frattempo aveva coinvolto completamente l’autocarro e cominciava a propagarsi nella scarpata adiacente alla carreggiata. Successivamente ha messo in sicurezza l’area coinvolta dall’intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri di zona.