Autocisterna carica di bitume si ribalta, vigili del fuoco a lavoro | Password Magazine

SENIGALLIA – I vigili del Fuoco sono intervenuti oggi alle 14.45 circa a Trecastelli lungo Strada della Bruciata per un’autocisterna ribaltata. Per cause in fase di accertamento l’autoarticolato che trasportava bitume si è ribaltato nel fosso adiacente alla strada. La squadra del Distaccamento di Senigallia, coadiuvata dalla squadra di Arcevia intervenuti con due autobotti e l’autogru proveniente dalla Centrale vigili del fuoco di Ancona provvedevano alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Non si segnalano al momento persone coinvolte. Intervento in corso.