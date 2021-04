Autocisterna contenente percolato esce di strada e si ribalta | Password Magazine

SENIGALLIA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo lungo la SP12 Strada Provinciale Corinaldese per il ribaltamento di una autocisterna contenente del percolato. Per cause in fase di accertamento, l’autista dell’autocisterna si è scontrato con un’autovettura e ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi nel fosso adiacente alla carreggiata. Gli occupanti dei mezzi risultano illesi.

Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Municipale ed i Tecnici dell’ARPAM per i rilievi sulla protezione ambientale.

Intervento ancora in corso.