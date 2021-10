Autunno, stagione di sorprese e novità da Metabarmetàno | Password Magazine

info-promo

JESI – Autunno, stagione di soprese e novità da MetaBarMetàNo. Al punto ristoro di via Cartiere Vecchie, presso la stazione metano avviata dagli imprenditori Paolo e Massimo Mariani, i gestori del bar Stefania Belardinelli e Marco Pergolini arricchiscono il menù con nuove idee per colazioni, aperitivi e pranzi.

Novità i piatti di verdure preparati per accompagnare i gustosi panini, cresce e cresciole di polenta, tutte le proposte di carne e di pesce. Uno dei piatti forte è sicuramente il poke bowl, a base di riso bianco e condito con tonno (o salmone, o pollo o mozzarella), soia e verdure e altri ingredienti da scegliere. Il venerdì, inoltre, il dolce – tra crostate e torte fatte in casa – è sempre in omaggio con il pranzo.

MetabarMetàNo è anche punto di riferimento per le colazioni, con grande varietà di brioche fresche di giornata. I gestori Stefania e Marco, infatti, puntano sulla qualità e freschezza dei prodotti, facendone un punto di forza. Stuzzicheria abbondante anche per l’aperitivo. Grazie agli allestimenti esterni è possibile godersi l’happy hour o il pranzo all’aperto, in un angolino relax.