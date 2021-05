Avis Moie, donazioni in aumento: un bilancio più che positivo | Password Magazine

MOIE – La primavera 2021 si conferma per Avis Moie ricca di soddisfazioni.

A partire dall’aumento di donazioni: il primo trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ha visto un incremento molto incisivo con 43 unità in più. Nello specifico sono state effettuate 37 donazioni tra sangue intero e plasma e 6 donazione di plasma iperimmune.

Nonostante la pandemia e il difficile periodo storico l’Avis Moie ha potuto contare sulla preziosa sensibilità dei volontari donatori di sangue. «Un grazie speciale a tutti coloro che, proprio in questo delicato momento di emergenza sanitaria, hanno deciso di entrare nella grande famiglia Avis contribuendo al dono», afferma il presidente Moreno Verdolini.

Nel mese di aprile la sensibilità alla donazione, in tutte le sue forme, è stata valorizzata anche attraverso la collaborazione con l’Ail e il Comune di Maiolati Spontini. Sono state acquistate dalla cittadinanza del territorio dell’ambito Avis Moie circa 300 uova pasquali grazie al lodevole impegno dei volontari Ail Irene Federici, Tiziana Marinelli e Linda Mattiacci. In occasione delle lezioni di grammatica italiana tenute nella “Case delle Culture” per i cittadini extracomunitari del territorio, è stato possibile far conoscere l’associazione, i valori e l’importanza del volontariato nella e per la comunità.