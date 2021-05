Avis Moie, Simonetta Scortichini è la nuova presidente | Password Magazine

MOIE – È Simonetta Scortichini la nuova presidente di Avis Moie.

«Un onore per me aver avuto la fiducia di tutto il nuovo Consiglio Direttivo dell’Avis Moie – afferma Simonetta Scortichini – Tra i miei obiettivi quello di contribuire a creare un Avis sempre più inclusiva data la società multietnica che viviamo, di accrescere ancora il numero delle donazioni e ascoltare le idee di tutti, avisini e non. A tal proposito è stata creata la “Scatola delle idee”, in cui chiunque può inserire proposte e suggerimenti scrivendole su carta, in modo anche anonimo. La scatola si trova all’interno della sede Avis in Via Cavour 3 a Moie».

Simonetta Scortichini lavora al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e negli ultimi tre mandati del Consiglio Direttivo è stata consigliera. È la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente dal 1949, anno in cui è stata fondata l’Avis Moie.

A lei il testimone lasciato da Moreno Verdolini, presidente per due mandati consecutivi. «A tutto l’Ufficio di Presidenza che mi ha affiancato negli ultimi otto anni e a tutti i consiglieri, va il mio grazie di cuore per il grande lavoro realizzato per il bene dell’Avis e per portare alto il valore della donazione, di sangue e di tempo. A Simonetta Scortichini il mio augurio di buon lavoro»

Con la neo presidente Simonetta Scortichini eletta nel Consiglio Direttivo che si è svolto a seguito dell’Assemblea annuale dei Soci (dell’8 maggio 2021) dove si sono tenute le elezioni degli organi associativi, fanno parte del nuovo Ufficio di Presidenza per il mandato 2021 – 2025 anche Maurizio Balzerani (vice presidente vicario), Moreno Verdolini (vice presidente), Michele Ferretti (segretario) e Leonardo Latini (tesoriere).