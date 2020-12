Avis Monsano dona buoni spesa a famiglie in difficoltà | Password Magazine

MONSANO – Nel periodo natalizio l’Avis Monsano è impegnata, di solito, ad organizzare eventi ed incontri pubblici per sensibilizzare la popolazione a partecipare alla crescita dell’Associazione dei donatori di sangue.

Purtroppo quest’anno, causa la pandemia, sono saltate le manifestazioni in piazza con le scuole, impegnate nel progetto “Avis=Solidarietà” nonché la festa con i donatori ed i figli dei donatori, mentre i tradizionali calendari AVIS sono stati imbucati nelle cassette della posta senza contatti fisici con i destinatari.

In alternativa il direttivo Avis ha deciso di destinare quanto risparmiato alla scuola locale e per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso buoni spesa di 80 € per acquisti alimentari nei negozi di Monsano ed un supermercato di Jesi.

Mercoledì 9 dicembre i buoni sono stati consegnati dal presidente dell’Avis Monsano Alessandro Carotti al vice sindaco ed assessore ai Servizi Sociali Tonino Cingolani; erano presenti l’assistente sociale Pamela Marconi, il rappresentante della Caritas don Fabio Belelli ed il presidente dell’Avis provinciale Romano Zenobi.

I rappresentati del Comune hanno ringraziato l’Avis locale per la sensibilità sociale dimostrata e comunicato che i buoni saranno recapitati alle famiglie bisognose di Monsano con la collaborazione della Caritas.

L’AVIS, da parte sua, auspica che il minore movimento pubblico di promozione possa essere compensato dal PASSAPAROLA diretto o mediatico, rivolto a parenti, amici, vicini di casa… con il richiamo insistente alla solidarietà e all’importanza del dono del sangue per aumentare il numero dei donatori e salvare così più vite umane.