Babbi Natale in bicicletta per una mattina della Vigilia davvero speciale

JESI – Tanti Babbi Natale in bicicletta aprono la mattina della Vigilia. È tornata, come da tradizione, la sfilata dei ciclisti che, in abito natalizio, con tanto di barba bianca, hanno pedalato per le vie della città tra applausi e sorrisi, fino ad arrivare in piazza della Repubblica dove si sono lasciati immortalare in una foto ricordo. Amanti delle due ruote di tutte le età, uomini e donne, hanno deciso di dedicare così un po’ del loro tempo alla città con una sfilata coreografia che ha portato tanta allegria.

In una mattinata di sole, seppur le temperature siano scese un po’ rispetto ai giorni scorsi, l’evento ha allietato tutti i visitatori del centro durante gli ultimi acquisti prima dello scambio di doni.