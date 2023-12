“Babbo Natale Run”, una domenica all’insegna del benessere. - Password Magazine

JESI – Al via alla prima edizione della “Babbo Natale Run”: un’iniziativa proposta dalla palestra Jesi Fitness Club.

Il clima natalizio si fa sentire sempre di più in città grazie ad addobbi e lucette sparse un po’ ovunque, e questo spirito gioioso ha contagiato anche il team della Jesi Fitness Club. Domenica 17 dicembre a Jesi si svolgerà infatti la “Babbo Natale Run”, un’iniziativa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare tutta la popolazione jesina nello svolgere attività motoria ed avvicinarla al mondo dello sport e del benessere psico-fisico. La giornata inizierà alle 9.30 presso i giardini pubblici di Jesi, luogo in cui tutti i partecipanti riceveranno un bel cappellino da Babbo Natale: «il cappellino lo mettiamo noi – commenta Andrea Melon, Direttore Tecnico della Jesi Fitness Club – ma mi raccomando il vestito da Babbo Natale, altrimenti che Babbo Natale Run sarebbe senza?».

La corsa, ma che può diventare una camminata in base al livello fisico di ognuno, ha la durata di 7 km e si estende per le vie principali del centro storico di Jesi: «l’evento è adatto a tutte le fasce di età e rappresenta anche un modo carino per scambiarsi gli auguri di Natale – prosegue Andrea – il costo di partecipazione è di 5€ e comprende la quota di iscrizione, il cappellino da babbo natale, l’assistenza sanitaria e deliziosi panettoni e pandori a corsa conclusa».

È possibile prenotarsi direttamente presso la Jesi Fitness Club (Via Pio La Torre N. 1 A/E) o chiamare il 3931094581.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per passare una bella domenica in compagnia all’insegna del benessere, in perfetto stile natalizio!