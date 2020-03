Bacci: «Contagi in due centri sociali, pronta ordinanza per chiuderli».

Coronavirus, il sindaco Bacci sull'emergenza Pubblicato da Password Magazine su Domenica 8 marzo 2020

JESI – «Non frequentate luoghi affollati, l’appello è quello di utilizzare le buone pratiche che anche il Comune di Jesi ha reso note». È iniziata così la conferenza stampa indetta oggi dal sindaco Massimo Bacci nella sala consiliare, cui hanno preso parte anche il vice sindaco Luca Butini, assessori, tra cui Maria Luisa Quaglieri con delega alla Sanità, consiglieri e il comandante della Polizia Locale Cristian Lupidi.

«Il decreto firmato questa mattina da ha reso le normative ancora più stringenti per evitare il contagio – continua Bacci -. Aggiungo che a breve firmeremo un’ordinanza per chiudere due centri sociali perché frequentato da persone risultate positive al Covid-19».

I centri resteranno chiusi per qualche giorno, dopodiché inizierà un’ulteriore attività di sensibilizzazione dei centri affinché vengano adottate le giuste norme. «Se non saranno seguite, in un immediato futuro non è escluso che vengano fatti tutti chiudere».

Un commento del primo cittadino poi alla foto che ritrae la movida ieri in centro: «Credo che stiamo vivendo un momento non ordinario, è giusto che le persone si adattino a questa situazione il più possibile, evitando contatti con altri».

Notizia in aggiornamento