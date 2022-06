Ballottaggio, Marasca: «Noi siamo pronti, si riparte ancora più convinti e determinati» | Password Magazine

JESI – «Servirà il ballottaggio per decidere il nuovo Sindaco di Jesi. Noi siamo pronti». Così Matteo Marasca, candidato sindaco per le liste civiche, commenta il risultato alle urne che lo vede raggiungere il 36, 42% dei consensi, indietro solo a Lorenzo Fiordelmondo (centro sinistra) che ha ottenuto il 45,60%.

Nessuno dei due candidati ha raggiunto il 50%+1 dei voti necessari per poter governare e quindi, il 26 giugno, la città sarà di nuovo chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

«Ringrazio di cuore quanti ci hanno espresso la propria fiducia – sono le parole di Marasca – E’ un buon risultato e, in vista del ballottaggio, siamo sicuri che riusciremo nei prossimi giorni a spiegare comunque la bontà dei nostri progetti. Continueremo a raccontare cosa vogliamo fare per la Città, con quali risorse intendiamo farlo e con quali persone. Ci confronteremo e cercheremo di convincere anche gli indecisi e anche quanti non ci hanno votato al primo turno. Si riparte, ancora più convinti e determinati affinché Jesi possa avere un’Amministrazione seria, coesa e affidabile».