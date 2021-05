Banche e credito, le nuove opportunità per le PMI | Password Magazine

ANCONA – Credito e nuove opportunità nel rapporto con le banche al centro del secondo e terzo appuntamento della XVI edizione della Scuola per Imprenditori di Confartigianato.

Il secondo appuntamento si terrà questo lunedì (10 maggio) alle ore 18.30 in modalità online e in collegamento dalla sede di Igea Digital Bank di Ancona. Relatori, il Prof. Danilo Scarponi, docente della Facoltà di Economia dell’Univpm, e il Dott. Luigi Tagliaferro, Direttore Generale Igea Digital Bank.

Il terzo appuntamento, lunedì 24 maggio, dedicato al tema della strategia e pianificazione finanziaria delle imprese, vedrà invece protagonista il Confidi UNI.CO., con l’intervento del Direttore Generale Paolo Mariani.

Con la XVI edizione della Scuola per Imprenditori, storica iniziativa Confartigianato, l’Associazione si pone l’obiettivo di fornire alle aziende gli strumenti più adeguati per affrontare la crisi Covid e le sue conseguenze. Chi fa impresa, infatti, ha bisogno di una formazione continua, dato il contesto economico mutato, ed è necessario dotarsi di nuove competenze per resistere e ripartire.

Il focus della seconda e terza lezione sarà sul rapporto tra banche e Pmi, anche alla luce di quanto accaduto in questo anno difficilissimo per le aziende, che hanno dovuto lottare per la sopravvivenza a causa delle chiusure forzate e delle limitazioni delle attività subite, con enormi perdite di fatturato e crisi di liquidità consistenti. Particolare attenzione verrà posta su quanto accadrà a luglio 2021, quando entreranno in vigore le nuove linee guida dell’EBA sui prestiti, l’European Banking Authority, che avranno un impatto particolare soprattutto sulle Pmi. Questo aiuterà gli imprenditori ad avere delle indicazioni chiare sul contesto in cui si troveranno a operare a breve, affinché possano prendere coscienza dei cambiamenti in atto.

Centrale l’intervento di Igea Digital Bank con il Direttore Luigi Tagliaferro, che presenterà alle aziende la testimonianza dell’istituto di credito, nell’ottica della costruzione di un dialogo proficuo e di percorsi di crescita condivisi, affinché la banca rimanga interlocutore di fiducia dell’impresa anche nel mutato contesto economico, con le nuove complessità presenti.