Banda Musicale di Castelbellino, per il 2021 è possibile donare il 2x1000 | Password Magazine

CASTELBELLINO – Non perdere l’occasione di donare il 2xmille alla Banda Musicale di Castelbellino e contribuire così alla crescita di una realtà associativa che arricchisce la comunità. Un piccolo gesto, anonimo e che non costa nulla, ma di grande aiuto per l’associazione che, da oltre 130 anni, opera sul territorio di Castelbellino. Basta inserire il codice 91000 640 424 e mettere la propria firma nell’apposito spazio all’interno della dichiarazione dei redditi: la scelta della destinazione del 2 x mille non preclude la scelta del 5 x mille e 8 x mille.

«Il contributo – spiega il presidente Marco Belli – permetterà così di acquistare nuovi strumenti musicali per i corsi di musica e avviare progetti rivolti ai bambini e ai ragazzi del territorio di Castelbellino. La scuola di musica di Castelbellino, Stazione e Pantiere insegna teoria musicale, strumenti a fiato e a percussione con professori diplomati raggiungendo ottimi risultati. Questo rende la nostra realtà associativa un’importante opportunità di formazione che, unita all’esperienza di orchestra e musica d’insieme, porta anche alla crescita culturale e al divertimento».

I corsi di orientamento musicale hanno come scopo la valorizzazione di tutti i giovani che hanno disposizioni musicali la sensibilizzazione della cittadinanza verso la musica e l’avanzamento musicale dei musicisti stessi. Tanti sono i musicisti che hanno iniziato per hobby e poi hanno affrontato la carriera professionale , arrivando ad insegnare nei conservatori o a far parte delle orchestre più prestigiose come la Filarmonica Marchigiana.

Iscriversi ai corsi

I corsi si svolgono nelle sedi dislocate presso le frazioni del Comune di Castelbellino: a Stazione presso il locale all’interno del Palazzetto dello Sport, a Pantiere presso la sede dell’ex scuola elementare, nel Capoluogo presso la sede della Banda. I maestri insegnanti sono: M° Lavinia Straniero diplomata in FLAUTO, M° Gabriele Bartoloni diplomato in CLARINETTO, M° Giuliano Gasparini diplomato in TROMBA, M° Stefano Bartoloni diplomato in percussioni; M° Gabriele Giampaoletti diplomato in SAX e CLARINETTO, M° Luca Morresi diplomato in TROMBONE. Dopo il primo e secondo anno di frequenza sarà offerta la possibilità di noleggiare e di avere in prestito, se disponibile, lo strumento scelto dall’allievo oppure acquistare lo strumento ad un prezzo vantaggioso. Per chi fosse interessato ai corsi non ci sono preclusioni per la data di iscrizione. Si possono iniziare in qualunque periodo dell’anno riprendendo poi la didattica nell’anno successivo. Gli allievi a seconda del loro andamento andranno ad aggiungersi agli altri elementi della Banda Musicale di Castelbellino diretta dal M° Giuliano Gasparini .

Per info contattare i numeri: 327 2365203 o 347 2756289