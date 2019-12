Bar del Corso chiude: a gennaio parte la nuova gestione

JESI – Bar del Corso, a fine anno l’attività cesserà e si passerà a nuova gestione. Con 36 anni di storia alle spalle, per Enrico e Fiorella Finocchi è giunto il momento di godersi la pensione mentre il figlio Emiliano che li affiancava pensa già a un nuovo domani. Resta la nostalgia e il dispiacere di dover abbandonare quel bancone dietro cui la famiglia lavora dal 1983.

«Si chiude un cerchio iniziato con me che, da Staffolo, sono andato a lavorare non ancora quindicenne, nel settore della ristorazione e poi dei bar a Roma – spiega Enrico -. Negli anni ’80 siamo tornati qui a Jesi ed abbiamo avviato il bar. Nel ’95, abbiamo aperto anche un secondo locale, quello davanti l’attuale Liceo Classico, poi ceduto nel 2009. Per un po’ di tempo, siamo stati parte della storia di questa città». Dispiaciuto Emiliano che in questi giorni si vede costretto a dare la triste notizia ai clienti più affezionati: «Il nostro caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno scelto il nostro servizio e per le belle giornate trascorse per anni insieme presso il nostro locale».