Baristi e clienti senza mascherina, chiuso locale e sanzione | Password Magazine

SENIGALLIA – Continuano i controlli sul territorio degli ultimi giorni, effettuati dalla Polizia con il Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, cinofili, Stradale, Volanti, Polizia Amministrativa ed equipaggi delle moto d’acqua che hanno interessato il territorio del Comune di Senigallia e di Ancona.

Sono 7 gli esercizi commerciali controllati, due sono stati sanzionati.

In particolare uno ad Ancona al quale è stata applicata la sanzione amministrativa di 400 euro prevista dal DPCM, quando gli esercenti e i lavoranti e avventori sono stati notati senza la mascherina. L’altro locale multato, sempre per lo stesso motivo, è di Senigallia, sito sul lungomare Alighieri. A quest’ultimo veniva anche applicata la chiusura del locale per la durata di 4 giorni.

Durante i controlli ad Ancona venivano anche attenzionate alcune strutture in stato di abbandono, per verificare che all’interno non vi fossero bivacchi, e non vengano commesse forme di illegalità, in particolare sono in corso accertamenti per la messa in sicurezza.