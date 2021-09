Barrette ai cereali fatte in casa, buone e nutrienti | Password Magazine

Come energetica colazione piuttosto che croccante e gustoso spuntino, le barrette di semi e cereali sono una ottima soluzione.

non

che non siano troppo morbide o troppo sottili o troppo cotte, finalmente equilibrio: compatte&croccanti.

non

In una ciotola mescolate 1 cucchiaio di chia e 2 cucchiai di acqua; lasciate riposare fino a quando si formerà un composto gelatinoso.

In una ciotola capiente unite tutti gli altri ingredienti.

Stendete l’impasto in una teglia [dimensione 17X22cm] precedentemente rivestita con un foglio di carta da forno e infornate per 20 minuti.

Trascorso il tempo, estraete la teglia e aiutandovi con i bordi del foglio di carta da forno, capovolgete il composto da infornare per altri 20 minuti. Sfornate e tagliate le vostre barrette nella forma gradita [io ho fatto dei quadrettoni!] e infornate nuovamente per non più di 10 minuti.