Belvedere, vecchi Sapori D'Autunno: rinviata al 2021 la XXIII Edizione | Password Magazine

BELVEDERE OSTRENSE – Sarebbe dovuta partire in questi giorni la 23esima edizione di Vecchi Sapori d’Autunno, la famosa manifestazione di Belvedere Ostrense che ha subito un rebranding ed un arricchimento del programma (con l’anteprima “Notte delle Candele”) proprio lo scorso anno ottenendo un grande successo. Purtroppo la seconda ondata di questa pandemia non ha permesso al Comune di Belvedere Ostrense, alla Pro Loco cittadina e alle varie associazioni impegnate nelle taverne, di organizzare la manifestazione.

Inutile anche rimandarla nella speranza di tempi migliori vista la mole di lavoro, lunga mesi, necessaria a mettere in piedi un programma ricco e articolato come quello dello scorso anno. Poco sensato trasformare alcune iniziative in versione online, essendo le stesse basate troppo sul luogo e sulla partecipazione fisica di cittadini e turisti. Di conseguenza, per tornare a parlare di prodotti tipici locali, partecipare ai corsi, cenare nelle caratteristiche taverne, visitare mercatini e assistere ai tanti spettacoli, dovremo attendere l’autunno del 2021.