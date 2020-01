«Benessere genitori», appuntamento dedicato ai papà del ciclo di incontri al Nido di Moie

MOIE – Mercoledì 15 gennaio, alle ore 17,45, all’asilo nido “Il Piccolo Principe” di Moie (via Torino n. 9), si svolgerà il secondo incontro della rassegna «Benessere Genitori», rivolta a tutta la cittadinanza e in particolare a genitori ed educatori della primissima infanzia (0-3 anni). Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa, finanziata dal Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile e inserita all’interno del progetto «Be Sprint-Sperimentazione di Pratiche Innovative per lo sviluppo di una Comunità educante e di servizi Integrati per il Benessere dei bambini», realizzato da una rete regionale di partner, pubblici e privati, tra cui Cooss Marche, che è ente capofila, e il Comune di Maiolati Spontini.

Gli incontri “Benessere Genitori” vedono come relatori psicologi e psicoterapeuti esperti nel sostegno alla genitorialità. SI temi affrontati vanno dalle competenze genitoriali al ruolo dei nonni, dal distacco nelle diverse fasi di crescita fino all’esperienza del gioco.

“Ed io, quando entro in gioco?” è il titolo dell’incontro di mercoledì tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta Silvia Bastari e dedicato ai papà. L’appuntamento successivo sarà il 27 febbraio, quando la psicologa Vanessa Bernardini parlerà di “Nuovi nonni per nuovi nipoti. La gioia di un incontro”, e il 24 marzo, quando l’educatrice e formatrice, esperta in metodologie dell’educazione attiva Marina Santinelli terrà una relazione dal titolo “Giocare sul serio”. È obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e registrazioni scrivere una mail a margheritagaglia@gmail.com.