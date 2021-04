Bevevano birra nei pressi di un locale, sanzionati | Password Magazine

ANCONA – Nel tardo pomeriggio di ieri, durante il consueto controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti in Corso Carlo Alberto, nei pressi di un locale, ha notato un gruppetto di quattro persone che bevevano e chiacchieravano tra loro senza dispositivi di protezione.

Non appena i Poliziotti si sono avvicinati, tutti hanno cercato di occultare in qualche modo i bicchieri contenente birra. Due di loro hanno fatto scivolare il bicchiere ancora pieno per terra, uno lo ha versato sui pantaloni facendo credere di essersi bagnato poco prima, scivolando per terra, e l’ultimo, senza prendere fiato, l’ha trangugiato tutta velocemente.

Inutili e goffi tentativi di nascondere il mancato rispetto della normativa anti-covid: tutti e quattro gli uomini, di nazionalità albanese, dopo essere stati identificati compiutamente, sono stati infatti sanzionati dai Poliziotti.