Biblioteca La Fornace, acquistati 500 nuovi volumi | Password Magazine

MOIE – Il Comune di Maiolati ha ottenuto un finanziamento di 10 mila euro dal “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” istituito dal Ministero della Cultura e destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. La biblioteca di Moie è stata una delle strutture ad aver vinto il bando, che prevede la finalizzazione degli acquisti in librerie territoriali.

Con i diecimila euro, “La Fornace” ha incrementato di oltre 500 volumi il proprio patrimonio librario, tanto che saranno inserite nuove scaffalature, nella sala lettura, per ospitare i nuovi arrivi. Si tratta principalmente di libri di narrativa per adulti e per bambini. «Sono stati privilegiati – spiega la bibliotecaria Stefania Romagnoli – quelli che hanno vinto premi nazionali come lo Strega o il Campiello e quelli selezionati dal premio Nati per leggere, legato all’editoria per bambini. Sono state acquistate anche guide turistiche molto richieste dagli utenti della biblioteca. Una parte del fondo è stata destinata all’approfondimento nel settore informatico, con manuali dei programmi più utilizzati. I libri stanno arrivando in questi giorni, vengono catalogati, sistemati nelle nuove scaffalature e poi saranno disponibili per il prestito».

Il sindaco Tiziano Consoli sottolinea l’importanza di «stimolare la lettura per diventare sempre più cittadini consapevoli. Un modo è certamente quello di offrire spazi accoglienti come la biblioteca La Fornace, che rappresenta un patrimonio prezioso per il nostro territorio, per la memoria che custodisce e per i servizi che offre quotidianamente. È un presìdio territoriale di cultura e socialità e proprio il lungo periodo di emergenza sanitaria ne ha rafforzato il legame con il territorio».