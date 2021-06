Biblioteca La Fornace, eventi e orari di giugno | Password Magazine

MOIE – La biblioteca comunale “La Fornace” di Moie torna ad accogliere gli utenti con modalità che erano state bandite a causa del Covid-19. Da ieri (1° giugno) gli amanti dei libri, infatti, potranno di nuovo aggirarsi fra gli scaffali per farsi ispirare e scegliere, entro un tempo di dieci minuti, il volume che fa per loro. Una modalità di fruizione, questa, che negli ultimi mesi non era stato possibile attuare per le restrizioni dovute alla pandemia.

Sono confermate le regole per l’ingresso, con la compilazione della dichiarazione di buona salute, igienizzazione delle mani, distanziamento e uso della mascherina per tutto il tempo della permanenza. Occorrerà continuare, quindi, ad attenersi scrupolosamente al protocollo, capace di garantire utenti e personale da possibili contagi. La biblioteca mette a disposizione anche 25 postazioni studio, preferibilmente su prenotazione.

Ma non solo. La biblioteca comunale aprirà le porte anche ai giovani (fra i 18 e i 28 anni) interessati a presentare la domanda per partecipare al Servizio civile regionale. Fra le varie sedi da scegliere c’è anche La Fornace. La domanda va presentata sulla piattaforma siform2 (https://siform2.regione.marche.it) inserendo i dati anagrafici richiesti, il titolo di studio di cui si è in possesso e la sede del progetto scelto. Il bando scade il 15 giugno prossimo ed è rivolto ai giovani NEET (Not in Employed, Education and Training), in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4 del bando, che hanno aderito al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani”. Per ulteriori informazioni: Arci Servizio civile Jesi https://bit.ly/3bSqT4B oppure Regione Marche https://bit.ly/3fEXJam.

Intanto continuano gli eventi promossi dalla biblioteca, anche in presenza.

Nei quattro giovedì di giugno (3,10,17 e 24), dalle ore 18 alle 19, nello spazio verde di fronte al Caffè Letterario si terrà la terza edizione dell’iniziativa “Girotondo di parole”, a cura dei “Lettori Volontari”. Verranno tradotti testi e filastrocche recitati nelle diverse lingue di appartenenza dai volontari, che hanno dato la propria disponibilità a raccontare anche curiosità, dalle forme di saluto ai cibi tipici, dei rispettivi paesi di origine. Sarà un viaggio che partirà dal planisfero, dove i lettori segneranno con una bandierina la loro zona di provenienza, per entrare nel sentire delle varie culture, accarezzando con mano l’idea di essere cittadini del mondo.

Con questa iniziativa la biblioteca la fornace aderisce al progetto nazionale “Letturaday”. In caso di brutto tempo la manifestazione si terrà al Binario 9 e ¾.

Dal 1° giugno, entra in vigore l’orario estivo della biblioteca. La struttura sarà aperta di pomeriggio dal lunedì al giovedì con orario dalle 15,30 alle 19,30 e nelle mattine di martedì, mercoledì e gioverdì dalle 10 alle 13. Venerdì i servizi della biblioteca non sono attivi ma la struttura potrà essere aperta per eventi o iniziative.