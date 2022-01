Biblioteca La Fornace, nuove regole dal 10 gennaio per l'accesso ai servizi | Password Magazine

MOIE – La biblioteca La Fornace di Moie saluta il nuovo anno con il primo appuntamento del 2022 dei “Sabati da favola”, in programma l’8 gennaio alle ore 10,30 nei locali del binario 9 e ¾. Tornano, quindi, le letture di favole ai più piccoli da parte del Gruppo volontari Nati per leggere.

Da lunedì 10 gennaio cambiano invece le regole per la fruizione dei servizi bibliotecari. In base alle ultime disposizioni di legge, l’accesso ai servizi e alle attività della biblioteca La Fornace sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass “rafforzato”, ovvero della certificazione verde COVID-19 da avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione. Potranno accedere, perché fuori dall’obbligo del Green Pass, anche i minori di 12 anni e i soggetti esenti alla vaccinazione anti Covid. In occasione di eventi o spettacoli all’interno della biblioteca sarà necessario indossare la mascherina FFP2. Per l’accesso ai locali, così come alle strutture museali, è sufficiente invece la mascherina chirurgica.

Il prestito, tuttavia, viene garantito a tutti. Dal momento, però, che i non vaccinati non potranno entrare nei locali della biblioteca, dovranno ordinare telefonicamente o per mail e ritirare su appuntamento nel giorno indicato dall’operatore i libri scelti.

Le stesse regole, ovverro l’accesso solo con il Green Pass “rafforzato”, varranno anche per la Casa Museo Gaspare Spontini.