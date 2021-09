Biblioteca La Fornace, tornano le attività per i più piccoli e i laboratori. | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – La biblioteca La Fornace di Moie torna ad ospitare un ricco calendario di eventi ed iniziative, a partire da quelle rivolte ai più piccoli. Da sabato 2 ottobre e per i successivi quattro, fino al 30 ottobre, dalle 10,30 alle 11,30, il Binario 9 e ¾ diventerà lo spazio per “Un libro per l’ambiente”, ossia letture condivise per famiglie con bambini e bambine da 0 a 6 anni a cura del Gruppo Volontari Nati per leggere. Per tutto il mese di ottobre le letture avranno come tema la tutela dell’ambiente, con la consegna di una guida su piccoli gesti da fare per proteggere il pianeta. Ai genitori verrà consegnato un decalogo per insegnare ai bambini il rispetto per il nostro pianeta. Con questa iniziativa la biblioteca aderisce alla decima edizione del Bibliopride, la settimana nazionale delle biblioteche che quest’anno vuole mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

La biblioteca ospita anche laboratori e martedì 5 ottobre, alle ore 21, è previsto un open day del corso di teatro che sarà tenuto dall’Associazione Culturale Magma, rivolto ad un target dai 14 anni in su. Un altro percorso laboratoriale tra teatro, libro e territorio inizierà sabato 2 ottobre, alle ore 16,30, dal titolo “Alla scoperta delle città (in)visibili!”, curato tre operatrici di teatro sociale con un bagaglio di esperienze diverse: dal teatro al circo, dagli spettacoli alla lettura.

Venerdì 1 ottobre, alle ore 17,30, la biblioteca ospiterà un incontro incentrato sul libro “Non come prima: l’impatto della pandemia nelle Marche”. Ne discuteranno Roberto Amici, del Comitato dei cittadini, Inrca, Franco Pesaresi, direttore dell’Asp – Ambito 9 Jesi, Fabio Ragaini, del Gruppo Solidarietà e curatore del libro. Coordina Giorgia Sordoni, della cooperativa Giovanni XXIII di Ancona. Per partecipare è necessario inviare una e.mail a: centrodoc@grusol.it. Ci sarà anche la diretta streaming pagina facebook del Gruppo Solidarietà.

Intanto la biblioteca si prepara ad ospitare, dall’8 ottobre, la rassegna “Teatro in biblioteca”, con la direzione artistica di Luca Guerini, della Compagnia teatrale Skenexodia. Il primo spettacolo in cartellone (ore 21) sarà “Le notti bianche”, adattamento del regista Guerini del romanzo di Fëdor Dostoevskij, interpretato da Giorgio Filippetti e Ybel Cruz.

I biglietti hanno un costo di 10 euro e sono acquistabili sul sito

https://www.liveticket.it anche con la Carta docente o 18App. Si può prenotare al numero di telefono 3311688812 (solo WhatsApp) e pagare la sera dell’evento. L’accesso è consentito solo con Green pass.

Dal 1° ottobre entra in vigore l’orario invernale della biblioteca. La struttura sarà aperta nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 19 e nelle mattine di martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13. Il mercoledì mattina la biblioteca è aperta per le scuole mentre il venerdì pomeriggio per eventi.