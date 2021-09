Bimbo precipita dal balcone, trasportato in eliambulanza al Salesi | Password Magazine

MARZOCCA – Bambino precipita giù dal balcone, choc a Marzocca. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi: per cause da accertare, un bambino è caduto giù dal terrazzo, facendo un volo di circa 3 metri. L’allarme immediato ha permesso di far arrivare tempestivamente i soccorsi: sul posto il 118 con un’ambulanza Avis di Montemarciano e l’eliambulanza che ha caricato il piccolo per il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Intervenuti anche i carabinieri, a lavoro per accertare la dinamica del fatto.