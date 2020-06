BioAesis primo centro in Vallesina accreditato per tamponi e test sierologici

JESI – Impegnato sul fronte dei tamponi e test sierologici c’è anche il centro analisi BioAesis di Jesi.

La struttura sanitaria autorizzata dalle autorità competenti ad erogare prestazioni di medicina di laboratorio specializzato per il settore della biologia molecolare, citoistopatologia, sieroimmunologia, biochimica clinica e microbiologia ha ricevuto infatti dalla Regione Marche l’accreditamento per i tamponi Covid-19.

«Siamo i primi in Vallesina – fa sapere la dott.ssa Daniela Bianchi, una delle fondatrici -. Abbiamo infatti superato la fase di validazione delle capacità diagnostiche per infezione da COVID-19, da parte del Laboratorio di Virologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, in qualità di laboratorio regionale di riferimento e, pertanto, possiamo essere coinvolti nella determinazione analitica dei tamponi».

Possibile richiedere anche il test sierologico: «C’è da tenere conto – sottolinea la dott.ssa Bianchi – che i tamponi sono l’unico test con validità diagnostica e in questo momento può essere fatto in sorveglianza attiva e per la medicina del lavoro. I test sierologici hanno invece valore informativo e non diagnostico ma sono molto utili per fini epidemiologici». Gli anticorpi sono infatti la memoria del sistema immunitario, prodotte per rispondere a batteri, virus o altri agenti ‘pericolosi’.

«I test sierologici sono effettuati con un piccolo prelievo di sangue e permettono di individuare la presenza degli anticorpi IgG e IgM – spiega la dottoressa di Bioaesis – Un risultato positivo potrebbe indicare la reazione del sistema immunitario, a seguito di un’esposizione diretta al virus».