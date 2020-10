Biodigestore, Bacci: «Ata, bel capolavoro! Con Ostra, porte spalancate al privato» | Password Magazine

JESI – «La mancata decisione dell’Ata sulla proposta di realizzare un biodigestore a Jesi spalanca le porte al privato». Così il sindaco Massimo Bacci che continua: «Tra un anno e mezzo sarà pronto il biodigestore realizzato da privati ad Ostra ed è del tutto evidente che sarà lì che finirà gran parte dei rifiuti organici della provincia (gran parte e non tutti, perché non sarà in grado di soddisfare l’intera domanda e dunque continuerà ancora la spedizione di rifiuti al nord Italia con gravi ricadute sia economiche che ambientali).

Non avremo dunque più una società pubblico-privata dove il privato lo scelgono i Comuni con un bando ad evidenza pubblica, non avremo più la possibilità di determinare il prezzo di conferimento, non avremo più il controllo di nulla. Un bel capolavoro!».