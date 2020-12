Biscotti del…buon-umore per una colazione profumata e gustosa | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

I biscotti allo yogurt sono sicuramente la ricetta perfetta per una colazione profumata e gustosa che mette buon umore!

Grandi e piccini non vedranno l’ora di immergere le deliziose ciambelline in una calda e fumante tazza di latte e caffè.

Sicuramente avete già tutti gli ingredienti e l’impasto non ha bisogno di riposo e dunque non deve far altro che metterVi all’opera. Il buon umore arriverà già durante la cottura quando i biscotti emaneranno un profumo di vaniglia e limone.