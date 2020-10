Biscotti fantasia al cioccolato | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Dico sempre che i prodotti confezionati non debbono entrare nei nostri menù quotidiani ma spesso mi sento rispondere che … quel biscotto con gocce di cioccolato, quel biscotto dalle forme così uniche e strane e buffe, insomma come si fa a rinunciarvi?

Nessuna rinuncia e … pronti a diversi insieme nella preparazione di biscotti fragranti, unici nel gusto e nella loro forma: io ho scelto ‘forma di gatto’!

Questi frollini gustosi quanto simpatici possono essere utilizzati al mattino a colazione oppure come spuntino insieme ad una tazza di tè.

Attenzione però perché … uno-tira-l’altro!

Vi svelo subito un segreto per mantenere compatte le gocce di cioccolato: prima di utilizzarle, fatele raffreddare per circa 30 minuti in frigorifero.

INGREDIENTI per 4 Persone 110g burro 84g zucchero 90g gocce di cioccolato 1 uovo 200g farina lievito 1 cucchiaino Sale qb

In una impastatrice con fruste mettete il burro ammorbidito, lo zucchero e il pizzico di sale; mescolate bene fino ad ottenere una crema.

Unite l’uovo intero e gradualmente cominciate ad aggiungere la farina.

Incorporate le gocce di cioccolato ben fredde e formate con l’impasto un panetto compatto. Lasciatelo riposare in frigorifero per 30 minuti.

Nel Frattempo:

Riscaldate il forno a 180°C

Riprendete l’impasto e dividetelo in piccoli pezzi, a ciascuno date la forma che più vi piace.

Sistemateli distanziati in unna teglia rivestita con un foglio di carta da forno e infornate per circa 50 minuti [forno ventilato a 160°C per 10 minuti].

Sfornateli ben dorati e lasciateli raffreddare; conservateli per un massimo di 5 giorni in una scatola di latta.

Ultima nota: agli irriducibili del cioccolato suggerisco di sostituire metà del peso della farina con cacao per avere la versione al cioccolato!

La colazione è servita ☺

Ricetta suggerita e sperimentata da Andrea e Giulia!

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it