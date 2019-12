Biscottini di Pan di Zenzero, aspettando il Natale

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

A Natale non possono mancare luci, ghirlande, musiche suggestive, film a lieto fine e … in particolare a colazione non possono mancare i biscottini di Pan di Zenzero.

Molto amati nei Paesi anglosassoni – i gingerbread – sono ormai arrivati anche alle nostre mediterranee-marchigiane latitudini. Con il loro aroma speziato insieme al sapore ricco hanno conquistato tutti i palati.

INGREDIENTI – 15 BISCOTTI 350g Farina tipo 00 160g Zucchero 1 Uovo 50g Miele 110g Burro freddo da frigorifero 5g Cannella 5g Zenzero in polvere 1 pizzico di chiodi di garofano macinati 1 pizzico di sale 1 pizzico di noce moscata ¼ di cucchiaino di bicarbonato per la glassatura 150g Zucchero a velo 1 Albume

Per realizzare la frolla aromatizzata versate nel cestello del mixer la farina, tutte le spezie e la piccola quantità di bicarbonato.

Successivamente unite il sale ed il miele mentre per ultimo unite il burro freddo tagliato a dadolini.

Mescolate gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo e di consistenza sabbiosa.

Versatelo su un piano da lavoro e formate la classica fontana e al centro adagiate l’uovo. Impastate prima con la forchetta e poi a mano formando un panetto. Avvolgetelo in carta trasparente e riponetelo in frigorifero per circa 30 minuti.

Trascorso il tempo, riprendete l’impasto e aiutandovi con un mattarello stendetelo formando uno strato di circa 1 cm di spessore. Con stampini di forme Natalizie – io ho scelto l’omino! – ritagliate i vostri biscottini.

Adagiateli in una teglia rivestita con carta da forno ed infornate a 170°C per 15 minuti.

Sfornateli e lasciateli raffreddare completamente.

NEL FRATTEMPO

Montate l’albume con lo zucchero così da formare la ghiaccia reale.

Decorate i biscottini – ormai freddi – intingendo uno stecchino nella ghiaccia reale.

I biscotti di Pan di Zenzero sono così pronti per essere gustati 😉

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it