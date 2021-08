«Bivacchi, degrado e atti vandalici zona Bocciodromo, necessario l'intervento del Comune» | Password Magazine

JESI- «Bivacchi notturni, atti vandalici, incuria nell’area verde vicino al Bocciodromo. Che intende fare il Comune?».

Tale richiesta è motivata dagli ormai consueti fenomeni di degrado, messi in evidenza dall’interpellanza presentata da Andrea Binci, capogruppo consiliare del PD Jesi, all’opposizione: «Da tempo i residenti si lamentano per i frequenti bivacchi notturni, trovando spesso la mattina cartacce, bottiglie rotte, rami a terra e resti di piccoli falò» si legge nel documento, che continua «nelle vie limitrofe si sono inoltre evidenziati anche atti vandalici alle auto, con specchietti retrovisori spaccati».

Oltre a sottolineare lo stato di degrado e incuria nei pressi di questi giardini frequentati da famiglie, il consigliere comunale pone l’accento anche sulla mancata manutenzione della zona ricordando così i danni alle auto causati dalla caduta di alcuni rami: «Recentemente in Via de Gasperi si sono verificati alcuni danni alle autovetture parcheggiate, a causa di forti raffiche di vento, che hanno determinato la caduta di alcuni rami dalle piante, evidenziando così una scarsa manutenzione del verde presente».

Ponendo l’attenzione su questo problema, Binci propone contestualmente alcune soluzioni come la valorizzazione del parco con panchine, una fontanella e anche un’area cani; una maggior manutenzione del verde; un controllo maggiore dell’area da parte delle autorità competenti.

Infine, considerato quanto sopra, il consigliere afferma come «le periferie della nostra città non possono essere abbandonate a loro stesse», ricordando che riqualificazione di un luogo può fungere da deterrente per i malintenzionati che li vi circolano.