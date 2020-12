Blocco delle linee, presi d'assalto i negozi di telefonia | Password Magazine

JESI – Attività bloccate, ospedale isolato, didattica digitale in difficoltà: non si può navigare, il telefono è staccato, non si può pagare con il Pos nei negozi. Sono solo alcune delle conseguenze dovute al black out che da un giorno interessa la Vallesina ed altre zone della Provincia. A provocare il guasto un cantiere che durante i lavori di scavo ha danneggiato le linee Tim/Wind/Fastweb nelle vicinanze della centrale.

Presi d’assalto i negozi di telefonia in città, numerose le telefonate ai centralini. I disagi, in fondo, non sono stati pochi, soprattutto in questo periodo in cui molti lavorano o studiano in via telematica. Anche al Carlo Urbani, i problemi di connessione dati e fonia hanno reso impossibile effettuare anche semplici prenotazioni al Cup.

Gli operatori, intanto, hanno fornito la data dell’11 dicembre come termine per il ripristino.