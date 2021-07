Bruciano campi a Jesi e Chiaravalle, vigili del fuoco a lavoro | Password Magazine

CHIARAVALLE – I vigili del fuoco stanno intervenendo a Chiaravalle, a lato della strada provinciale per Castelferretti, per un vasto incendio di un campo di stoppie che ha coinvolto qualche annesso delle abitazioni confinanti. Sul posto tre squadre VVF provenienti da Ancona, Jesi, Senigallia e il Funzionario di servizio stanno spegnendo le fiamme vicino alle abitazioni e raffreddando i serbatoi di GPL presenti per usi domestici. Incendio in fase di bonifica. Non si segnalano persone coinvolte. Contemporaneamente anche a Jesi, in zona Borgo Minonna è divampato un incendio in un campo di paglia in cui la squadra VVF sul posto ha spento le fiamme in breve tempo contenendo l’estensione dell’incendio.